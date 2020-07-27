٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٤٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83886404
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الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يهنئ فوز برسبوليس ببطولة الدوري الايراني

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يهنئ فوز برسبوليس ببطولة الدوري الايراني

طهران / 27 تموز/ يوليو/ ارنا – بعث رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" برقية الى رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم هنأه فيها فوز فريق برسبوليس ببطولة الدوري الايراني في نسخته ال19.

وجاء في برقية الشيخ سلمان الى رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم " حيدر بهاروند " انه من دواعي سرورنا ان نتقدم لكم وللاتحاد الايراني بخالص التهانئ بفوز فريق برسبوليس وللمرة الرابعة على التوالي في الدوري الايراني .

واضاف رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كما اتقدم بخالص التهاني الى كادر فريق برسبوليس من المدربين والفنيين واللاعبين وكذلك الى جمهور الفريق الايراني العريق .

كما اعرب الشيخ سلمان عن شكره نيابة عن المجتمع الكروي لنادي برسبوليس والاتحاد الايراني لكرة القدم على ما قاموا به في ايصال رسالة ايجابية عن كرة القدم الى العالم .

انتهى**م م**

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