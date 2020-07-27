الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يهنئ فوز برسبوليس ببطولة الدوري الايراني

وجاء في برقية الشيخ سلمان الى رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم " حيدر بهاروند " انه من دواعي سرورنا ان نتقدم لكم وللاتحاد الايراني بخالص التهانئ بفوز فريق برسبوليس وللمرة الرابعة على التوالي في الدوري الايراني .

واضاف رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كما اتقدم بخالص التهاني الى كادر فريق برسبوليس من المدربين والفنيين واللاعبين وكذلك الى جمهور الفريق الايراني العريق .

كما اعرب الشيخ سلمان عن شكره نيابة عن المجتمع الكروي لنادي برسبوليس والاتحاد الايراني لكرة القدم على ما قاموا به في ايصال رسالة ايجابية عن كرة القدم الى العالم .

انتهى**م م**