امريكا تقوم بأسر القوانيين الدولية لتمرير سياستها العدائية

وأضاف شجرة في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين ان ماقامت به المقاتلات الامريكية باعتراض طائرة الركاب الايرانية هو عمل فضيع كنا نشاهده في الافلام فقط ولا يمكن تصديقه في الواقع .

وقال ايضا ان هذا الحدث اثبت مدى انتهاك الولايات المتحدة القوانيين الدولية فما قامت به يتعارض مع ابسط القوانيين الدولية ويعتبر جريمة حرب .

وتابع شجره : لقد كشف الساسة الأميركان مرة أخرى عن وجوههم الحقيقية وأظهروا بأنهم لا يأبهون بتحطيم طائرات الركاب.

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا ، انه لمن دواعي الأسف أن العالم لم يدن هذا العمل الذي قامت به الولايات المتحدة كما كان يجب أن يفعل. معتبرا ماقامت به امريكا تصرف عدواني يمكن مقاضاته في المحاكم الدولية .

وكانت اعترضت مقاتلتان أميركيتان من طراز F-15 se ، مساء الخميس في الأجواء السورية، طائرة ركاب ایرباص 310 تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت متجهة من طهران الى بيروت، حيث اضطر قائد الطائرة لخفض الارتفاع بصورة مفاجئة؛ مما ادى الى اصابة بعض الرکاب، وقد واصلت الطائرة طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت لاحقا.

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