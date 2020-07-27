تسجيل 212 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2434 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 293 الفا و 606 حالة لغاية الان بينهم 3819 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 255 الفا و144 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 212 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 15 الفا و 912 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و353 الفا و532 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344