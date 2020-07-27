٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83886498
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تسجيل 212 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 212 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 27 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين، 293 الفا و606 اشخاص وبوفاة 212 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 15 الفا و912 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2434 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 293 الفا و 606 حالة لغاية الان بينهم 3819 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 255 الفا و144 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 212 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 15 الفا و 912 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و353 الفا و532 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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