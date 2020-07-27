نوبخت: عازمون على إطلاق العديد من المشاريع رغم ظروف الحظر

وفي إجتماع له اليوم الإثنين مع موظفي منظمة الإدارة والتخطيط بمحافظة زنجان (شمال غربي البلاد)، أشار نوبخت، الى أن الحقبة الراهنة تعد واحدة من الحقب التاريخية الأقل تكرارا للبلاد، وأضاف: "ان الشرطي الذي وضع ركبته على رقبة ذلك الشخص واستمر بالضغط الى أن أودى بحياته يرمز الى الحكومة الحالية للولايات المتحدة".

ولفت الى ان قيمة واردات البلاد من الادوية في العام الماضي (الإيراني-إنتهى في 20 أذار/مارس) بلغت 3 مليارات و 500 مليون دولار واكثر من 15 مليار دولار من السلع الاساسية، لافتا الى ان الحظر الاميركي يهدف الى حرمان البلاد من العملة الصعبة العائدة عن الصادرات وبالتالي مواجهة مصدري السلع غير النفطية بالكثير من التحديات.

واشار الى ان البلاد باتت اليوم تواجه حربا قاسية وواسعة وغير متكافئة وقال، رغم كل هذه القضايا فان منظمة التخطيط والميزانية مكلفة بتمشية امور البلاد في هذا الوضع.

وقال نوبخت، اننا ورغم جميع اجراءات الحظر لم نتخلى عن الاتفاق النووي الذي جاء حصيلة اعوام من المفاوضات بسبب سلوكيات شخص بعيد عن العقلانية، خلق مشاكل جمة لايران والدول الاخرى، مؤكدا في نفس الوقت، ان تطور البلاد لن يتوقف رغم ظروف الحظر.

انتهى**أ م د