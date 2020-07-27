مسؤول : جابهار جسر التجارة بين ايران والعالم

ونقلت وكالة "ارنا" عن كردي اليوم الاثنين، انه اشار الى تدشين ميناء الشهيد بهشتي خلال العام الماضي في اطار المشاريع البنيوية المنجزة وتعزيز الطاقات التجارية لدى منطقة جابهار الاقتصادية.

واضاف : ان هذا المشروع اسهم في ابرام مذكرات تعاون استثمارية مع جهات خارجية، ولاسيما الاتفاق الموقع حول تطوير ميناء جابهار مع الهند، واتفاق تطوير صناعات البتروكيمياء والمطارات مع الصين، "وهناك جهود تبذل بهدف ابرام التعاون مع اليابان وبلدان اخرى".

وحسب هذا المسؤول، الحكومة الايرانية قامت بدور مؤثر في تعزيز الطاقات الدولية لدى ميناء جابهار، وهو ما تبلور في تعاون البلاد مع افغانستان لتلبية احتياجات هذا البلد وربطه بالمياه الحرة العالمية، فضلا عن التعاون مع الهند في سياق مشروعها لاعادة البناء داخل افغانستان؛ مبينا ان تدابير وزارة الخارجية انطلاقا من هذه الرؤى ادت الى ابرام اتفاق جابهار الثلاثي بين طهران وكابول ونيودلهي.

واضاف، انه بناء على هذا الاتفاق، فقد بدات عملية تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الهند بقيمة 85 مليون دولار لتطوير وتدشين المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار.

واوضح كردي، ان هذه الاتفاقية تنص على تعزيز البنى التحتية وانتفاع (الهند) من المرحلة الاولى (في ميناء الشهيد بهشتي) لفترة محددة فقط؛ على ان يتم بعد ذلك تسليم هذه التعزيزات والقسم الرقابي والطاقات المتوفرة عقب انجاز المشروع الى "منظمة الموانئ والملاحة البحرية" الايرانية.

وتابع، انه بعد مرور فترة طويلة من توقيع هذه الاتفاقية، ورغم ان الشركة الهندية المعنية تموضعت منذ العام الماضي في ميناء جابهار وبدات في جزء من عمليات تطوير الميناء لكن الواضح في الامر هو انه لم يتحقق ما تم الاتفاق عليه وما يرقى الى مستوى التوقعات في مجال توفير التعزيزات والآليات المنصوصة وتقديم الخدمات التي تعهدت بها الهند خلال هذه الفترة.

انتهى ** ح ع