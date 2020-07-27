قناة المنار : العدو "الاسرائيلي" يعلن عن حدث أمني في مزارع شبعا المحتلة جنوبی لبنان

ولفت مراسل قناة المنار الى ان “القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل لمدة تقارب الساعة (بعيد الاعلان عن الحدث الامني) في محيط موقع "رويسات العلم الصهيوني".

وذكر، ان “القصف الصهيوني انحصر في مرتفعات كفرشوبا و الأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة”؛ مبينا ان “الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية حامت في الاجواء منذ الاعلان عن الحدث الامني”.

کما اشارت المنار الى سقوط قذيفة "إسرائيلية" داخل منزل في بلدة الهبارية من دون إصابات، و"تحليق مكثف" للطائرات الحربية الصهيونية في اجواء منطقة مزارع شبعا وتنفيذ غارات وهمية.

من جهته، قال رئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" بنيامين نتانياهو : إن ما جرى على الحدود هو حدث أمني غير بسيط؛ في حين ترأس نتانياهو اجتماعا أمنيا بوزارة الحرب "الإسرائيلية".

انتهى**2018/ ح ع **