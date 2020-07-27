٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٥٢ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83886823
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قناة المنار : العدو "الاسرائيلي" يعلن عن حدث أمني في مزارع شبعا المحتلة جنوبی لبنان

قناة المنار : العدو "الاسرائيلي" يعلن عن حدث أمني في مزارع شبعا المحتلة جنوبی لبنان

طهران/27 تموز/ يوليو» ارنا - أعلن المتحدث باسم قوات العدو "الاسرائيلي" عن وقوع حدث أمني في منطقة مزارع شبعا المحتلة جنوبی لبنان؛ حسبما افاد موقع قناة المنار الاخبارية.

ولفت مراسل قناة المنار الى ان “القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل لمدة تقارب الساعة (بعيد الاعلان عن الحدث الامني) في محيط موقع "رويسات العلم الصهيوني".

وذكر، ان “القصف الصهيوني انحصر في مرتفعات كفرشوبا و الأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة”؛ مبينا ان “الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية حامت في الاجواء منذ الاعلان عن الحدث الامني”.

کما اشارت المنار الى سقوط قذيفة "إسرائيلية" داخل منزل في بلدة الهبارية من دون إصابات، و"تحليق مكثف" للطائرات الحربية الصهيونية في اجواء منطقة مزارع شبعا وتنفيذ غارات وهمية.

من جهته، قال رئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" بنيامين نتانياهو : إن ما جرى على الحدود هو حدث أمني غير بسيط؛ في حين ترأس نتانياهو اجتماعا أمنيا بوزارة الحرب "الإسرائيلية".

انتهى**2018/ ح ع **

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