جيش الاحتلال يعلن عن اشتباكات شمال فلسطين المحتلة

وجاء في التقارير الأولية حول هذه التطورات، أن مقاومين استهدفوا تجمعا لجيش الاحتلال داخل أحد المعسكرات في منطقة "جبل روس" بصاروخ مضاد للدبابات، ورد الجيش بإطلاق النيران واندلعت اشتباكات في المكان.

وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني، ان حدثا أمنيًا وقع في المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأصدر الجيش الصهيوني تعليمات الى سكان منطقة المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان طلب منهم عبرها البقاء في المنازل، وعدم مزاولة أنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، فضلا عن عدم استخدام المركبات.

وشن الاحتلال قصفا مدفعيا طال مرتفعات تلال كفرشوبا والأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة.

وزعم جيش الاحتلال استهداف خلية مكونة من اربعة عناصر لحزب الله دون معرفة مصيرها.

وفي تطور لافت، قطع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اجتماعا كان يترأسه لكتلة الليكود، وخرج لعقد مشاورات أمنية؛ مصرحا في في تعليقه على الأحداث عند الحدود الشمالية من فلسطين المحتلة، "إننا نواجه حدثا أمنيا خطيرا".

وكان حزب الله اللبناني قد هدد بالرد على استشهاد احد عناصره في سوريا قبل ايام في غارة صهيونية .

انتهى**٣٨٧/2018/ح ع **