السفير الإيراني يبحث مع مستشار الأمن الوطني العراقي سبل تعزيز التعاون الثنائي

وفي مستهل اللقاء الذي جرى بحضور الملحق العسكري الإيراني في العراق، العميد مصطفى مراديان، أعرب مسجدي عن تهانيه لمستشار الأمني الوطني العراقي بمناسبة تسنمه المنصب، ونوه بتاريخ العلاقات الشاملة بين البلدين، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة تطوير وتعميق العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية.

من جانبه، ثمن مستشار الأمن الوطني العراقي مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن ارتياحه وشكره للجانب الإيراني على الحفاوة البالغة في إستقبال الوفد العراقي رفيع المستوى الذي زار طهران مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكد الأعرجي أن إستمرار العلاقات والتعاون بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية يصب في مصلحة كلا البلدين.

وشدد الجانبان على الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية بالنظر الى تفشي وباء كورونا، مؤكدين ضرورة الحيلولة دون تأثير هذه المعضلة سلبا على مسار الأنشطة التجارية بين البلدين.

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