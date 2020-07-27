الدوري الايراني..استقلال طهران يتقدم الى المركز الثاني بفوزه على "بارس جنوبي جم"

وفي هذه المباراة المؤجلة من المرحلة 23 من الدوري، والتي جرت مساء الاثنين في مدينة جم، تقدم استقلال طهران بهدف سجله علي كريمي في الدقيقة 26 وعزز شيخ دياباتة رصيد استقلال طهران بهدف ثان في الدقيقة 62 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع استقلال طهران رصيده الى 45 نقطة في مركز الوصافة.

وكان برسبوليس قد احرز لقب الدوري الايراني الممتاز بعد فوزه مساء الجمعة على مضيفه نفط مسجد سليمان 2-1 قبل 4 مراحل من نهاية الدوري وفي جعبته 62 نقطة لغاية الان.

وتراجع سباهان اصفهان الى المركز الثالث بنفس الرصيد فيما يحتل تراكتور المركز الرابع بالرصيد ذاته ومن ثم شهر خودرو برصيد 43 نقطة وفولاد خوزستان برصيد 42 نقطة وله مباراة مؤجلة.

انتهى ** 2342