ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح للعام الخامس على التوالي

وفي حديثه الاثنين خلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين في مجال صناعات الصلب والبتروكيمياويات في البلاد، قال الرئيس روحاني، لقد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح خلال العام الجاري وكنا قد حققنا هذا الامر خلال الاعوام الاربعة الماضية ايضا اي اننا حققنا الاكتفاء الذاتي خمسة اعوام متتالية وهو امر لا سابق له في تاريخ البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية.

واضاف، من المحتمل ان نستورد كمية ما لتغطية حاجة القطاع الصناعي من القمح لكننا مكتفون ذاتيا فيما يتعلق بحاجة المواطنين وتوفير الخبز.

واشار الى ارتفاع الطاقة الانتاجية في مجال المحاصيل الزراعية بنحو 33 بالمئة خلال الاعوام السبعة الماضية واضاف، ان اجمالي انتاج البلاد في هذا القطاع ارتفع من 97 مليون طن قبل 7 اعوام الى 130 مليون طن خلال العام الاخير مما جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فيه.

*ايصال مياه البحر الى الجرف القاري

واشار رئيس الجمهورية الى ان خطوات كبيرة قد اتخذت في مجال مشاريع المياه في البلاد، واكد ضرورة ايصال مياه البحر الى الجرف القاري، معربا عن امله بتحقيق مشروع ايصال المياه من منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان الى الجرف القاري وبالتحديد منطقة "كل كهر" التابعة لمدينة سيرجان بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد خلال الاشهر القادمة.

واشار الى تدشين العديد من السدود في البلاد خلال العام الجاري، ونوه الى انه سيتم تدشين 8 سدود اخرى حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) واضاف، انه فضلا عن بناء السدود ينبغي علينا ايضا استخدام انظمة الري الحديثة في الزراعة.

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