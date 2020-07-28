عمره 86 عاما .. تعرف على أكبر طالب جامعي في ايران

يدرس هذا الطالب المسن للحصول على درجة الماجستير في اللغة والأدب الفارسي في جامعة بيام نور، فرع مدينة قزوين غرب العاصمة طهران.

كريمي من مواليد 1934م في مدينة تبريز شمال غرب ایران، حصل على درجة البكالوريوس في اللغة والادب الفارسي من جامعة فردوسي في مشهد ، وهو حاليا طالب الماجستير في الفصل الثالث في اللغة والادب الفارسي في جامعة بيام نور في قزوين.

وقال كريمي لمراسل ارنا: كنت أرغب دائمًا في الحصول على فرصة لاكمل دراستي في الجامعة.. حتى العام الماضي، ولأسباب مختلفة، لم تتسنى لي الفرصة ، لكن إصراري على دخول الجامعة جعلني احقق حلمي.

ونصح كريمي الشباب بان لا يتخلوا أبداً عن حلمهم وان يسعوا وراء تحقيقه وان لايفقدوا الأمل والدافع للاستمرار بسبب المشاكل الصغيرة.

واشار الى احدى اقوال نابليون بونابرت الشهيرة "من قال لا أستطيع قلت له حاول ومن قال لا أعرف قلت له تعلم ومن قال مستحيل قلت له جرب" مضيفا: يمكن للانسان فعل ما يريده بالجهد وقوة العزيمة.

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