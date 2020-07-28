تفريغ 627 ألف طن من السلع الأساسية في ميناء جابهار هذا العام

وفي مقابلة مع وكالة ارنا اليوم الثلاثاء، قال بهروز اقايي: أن واردات السلع الأساسية سجلت هذا العام نموا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا يعد بمستقبل واعد وآفاق مشرقة للتنمية في جابهار، أكبر ميناء بحري في البلاد.

وأضاف آقايي : شهدنا هذا العام تسجيل مغادرة 800 شاحنة يومياً من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، لأن أحد أهداف دائرتنا هو زيادة جودة الخدمات البحرية والموانئ، وزيادة سرعة تفريغ وتحميل البضائع في هذا الميناء البحري.

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان: أن هذا الأمر تحقق بوجود معدات متطورة والمتابعات والجهود الدؤوبة على مدار الساعة، حيث شهدنا ارتياح أصحاب البضائع والشحنات والنمو الكبير للواردات والصادرات عبر هذا الميناء البحري.

وأضاف: إن نقل وحركة البضائع بكميات كبيرة، كان له تأثير هائل على خلق فرص العمل في قطاع النقل.

وأشار آقايي الى أن ميناء جابهار يعد أحد أهم الموانئ في إيران، وهذا الميناء له موقع استراتيجي في الممرات الدولية بسبب الوصول إلى المياه الدولية المفتوحة عبر المحيط الهندي وهو من أكثر الطرق اقتصادية للتصدير والاستيراد وعبور البضائع.

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