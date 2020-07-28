التعاون البحثي بين الجامعات الإيرانية والنمساوية في اطار 17 مشروعا مشتركا

وبحسب وزارة العلوم اليوم الثلاثاء ، التقى "حسين سالار املي" مع "ألكسندر ريجر"، الوزير المفوض في السفارة النمساوية بطهران ، و"فرهاد نجفي" ، نائب رئيس الرابطة الثقافية النمساوية.

وتم التأكيد في هذا الاجتماع على التعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعات الإيرانية والنمساوية خاصة في اطار 17 مشروعا بحثيا مشتركا بين باحثين من البلدين.

وهنأ ألكسندر ريجر، الوزير المفوض في السفارة النمساوية بطهران، الذي سيغادر البلاد بعد أربع سنوات من مزاولة مهامه في ايران، زملائه الإيرانيين والنمساويين على الخطط والبرامج لتطوير التعاون الدولي مع الحكومة الاتحادية النمساوية ، مشيرا الى الدورات التي اقامتها الرابطة الثقافية بالسفارة النمساوية (ÖKF) في مجالات تعلم اللغة الألمانية وبرامج ثقافية وتعليمية متنوعة للتبادل الثقافي بين إيران والنمسا، معتبرا أنشطة هذه الرابطة بمثابة جسر بين العلماء والفنانين في البلدين.

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