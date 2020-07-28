انطلاق المرحلة النهائية لمناورات النبي الاعظم ( ص ) - 14 في الخليج الفارسي

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي ان المرحلة النهائية لمناورات الرسول الاعظم (ص)" الـ 14 المشتركة للحرس الثوري انطلقت صباح اليوم برمز " ياعلي بن ابي طالب عليه السلام" ، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وفي عمق الاراضي الايرانية بمشاركة جميع قوات الحرس الثوري البرية والبحرية والجوية.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري ان قطعات الصواريخ والزوارق السريعة والطائرات المسيرة للقوات البحرية في الحرس الثوري الى جانب قطعات الصواريخ والطائرات المسيرة والرادار في قوات الجوفضائية للحرس الثوري تشارك في المناورات.

ومن مراحل هذه المناورة هي تنفيذ المهام القتالية الصاروخية بواسطة الزوارق والطائرات المسيرة ضد مواقع العدو الوهمية وكذلك زرع الالغام وقطع خطوط اتصال سفن العدو الوهمي واطلاق الصواريخ من اليابسة الى البحار.

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