طفلان إیرانیان یحصلان علی شهادة فخریة فی مسابقة للرسم بأسبانیا

وذكرت دائرة العلاقات العامة في مركز التنمية الفكرية للاطفال واليافعين، ان المسابقة اقيمت عام 2019 تحت عنوان (من اجل عالم أكثر أمنا) .

واضافت ان 1079 لوحة من 25 بلدا شاركت في المسابقة ، حيث نال الطفل الايراني آيلين نجفي (11 عاما) الشهادة الفخرية في قسم البوستر ، بينما نالت الطفلة آنيسا محمد باقرزادة (7 سنوات) الشهادة الفخرية في قسم الرسم.

يذكر ان مركز التنمية الفكرية للاطفال واليافعين في ايران شارك في المعرض الاسباني بخمسين لوحة وبوستر للاطفال الايرانيين حيث حصل اثنان منهم على الجائزة.

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