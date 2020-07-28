روحانی یدعو أجهزة الدولة للاسراع فی إیداع أسهم مصانعها فی البورصة

وخلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء ، تطرق روحاني الى المشاكل والعراقيل التي تواجه النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في مجال الانتاج ، وقال : إننا لم نسمح بأي حال من الأحوال أن تكون عجلة الانتاج والتجارة اسيرة البيروقراطية ، داعيا جميع المؤسسات الى رفع مستوى التنسيق فيما بينها لحل جميع المشاكل.

واضاف روحاني انه نظرا لتزايد الاستثمارات خلال السنوات الاخيرة في الشركات الكبرى في البلاد وزيادة حجم أسهم الحكومة في هذه الشركات فان على وزارة الاقتصاد والمالية ايداع جزء من الأسهم الحكومية في البورصة بشكل منتظم ومتواصل وعلى أساس برامج زمنية.

واشار روحاني الى الدور القيادي للشركات الحكومية الكبرى في التسريع بعرض الأسهم في البورصة ، موضحا أن بامكان باقي الشركات الكبيرة خوض هذه التجربة خاصة بعد نجاحها خلال الأشهر الاخيرة.

وخلال جلسة اليوم قدمت وزارة الصناعة والتجارة والمناجم ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي تقارير عن اجراءاتها بخصوص التسريع في ترخيص البضائع من الجمارك طبقا لقرارات مجلس التنسيق الاقتصادي.

انتهى** 2344