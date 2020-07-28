٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83887822
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 16 الفا و147 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 16 الفا و147 شخصا

طهران /28 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 296 الفا و273 شخصا، وبوفاة 235 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 16 الفا و147 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2667 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 296 الفا و 273 حالة لغاية الان بينهم 3902 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 257 الفا  و19 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 235 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و147 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و380 الفا و 122 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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