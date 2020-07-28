عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 16 الفا و147 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2667 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 296 الفا و 273 حالة لغاية الان بينهم 3902 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 257 الفا و19 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 235 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و147 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و380 الفا و 122 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344