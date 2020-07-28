ايران تنتج المواد الاولية لعدة الاختبار السلولوجي لكورونا

قال مساعد البحوث في مركز سينا للبحوث الطبية " رامين قهرماني زاده "في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان من اهم انجازاتنا كانت التوصل لانتاج المواد الاولية الخاصة لعدة الاختبار السلولوجي (كيت) لتشخيص كوفيد 19.

واضاف قهرماني زاده ان المركز ومنذ بداية تفشي كورونا قام ببحوث لانتاج المواد الاولية لانتاج العدة التشخيصية ( كيت ) لفيروس كورونا وتمكن من انتاجها مبينا ان هذه المواد كانت تستورد من الخارج .

وقال ايضا ان المنتج حصل على التراخيص الاولية من المراكز الطبية والصحية في البلاد وهو مطابق للمواصفات العالمية بهذا الشأن وسيتم توزيعه قريبا بشكل واسع على المراكز المعينة .

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