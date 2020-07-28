مصدر مسؤول : السلطات العراقية تعلن اغلاق الحدود مع شلمجة لفترة 10 ايام

واوضح موسوي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، انه بناء على اعلان الجانب العراقي والاتفاق الحاصل سيتم اغلاق معبر شلمجة الحدودي اعتبارا من يوم الخميس القادم؛ وعليه سيتم ايقاف كافة النشاطات التجارية لدى هذا المنفذ الدولي.

ودعا المسؤول بمحافظة خوزستان، جميع التجار ورجال الاعمال الذين يستخدمون معبر شلمجة لتوريد السلع الى العراق، الى استخدام معابر حدودية اخرى لتجنب الاضرار المحتملة.

علما ان معبر شلمجة الدولي يقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر (في خوزستان) وجنوبي البصرة العراقية.

انتهى ** ح ع