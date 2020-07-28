٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83888066
٠ Persons

سمات

مصدر مسؤول : السلطات العراقية تعلن اغلاق الحدود مع شلمجمة لفترة 10 ايام

مصدر مسؤول : السلطات العراقية تعلن اغلاق الحدود مع شلمجمة لفترة 10 ايام

ابادان / 28 تموز / يوليو / ارنا – قال "سيد علي موسوي" وهو مساعد رئيس منطقة اروند الاقتصادية الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الاشغال (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب) : انه وفقا لاعلان السلطات العراقية سيتم وقف النشاطات في معبر شلمجة الحدودي بدءاً من ايام عيد الاضحى المبارك وعلى مدى 10 ايام متتالية.

واوضح موسوي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، انه بناء على اعلان الجانب العراقي والاتفاق الحاصل سيتم اغلاق معبر شلمجة الحدودي اعتبارا من يوم الخميس القادم؛ وعليه سيتم ايقاف كافة النشاطات التجارية لدى هذا المنفذ الدولي.

ودعا المسؤول بمحافظة خوزستان، جميع التجار ورجال الاعمال الذين يستخدمون معبر شلمجة لتوريد السلع الى العراق، الى استخدام معابر حدودية اخرى لتجنب الاضرار المحتملة.

علما ان معبر شلمجة الدولي يقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر (في خوزستان) وجنوبي البصرة العراقية.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 13 =