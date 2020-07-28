متحدث الحكومة : ايران لن تقف مكتوفة اليدين امام تحركات واشنطن غير المبررة

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الثلاثاء، علّق ربيعي على حادث تعرض المقاتلتين الامريكيتين لطائرة "ماهان" المدنية الايرانية داخل الاجواء السورية؛ قائلا : ان اولوياتنا هي الاطمئنان من عدم تكرار هكذا احداث، والتي تجسد الارهاب بعينه وتثير خوف المدنيين.

واضاف، "لقد رفعنا شكوى واسعة حول هذا الحادث الى منظمة الطيران المدني الدولية (الـ ايكاو)، ونقوم بالتزامن مع ذلك دراسة كافة الخيارات القانونية الاخرى في هذا الخصوص.

واكد، ان امريكا لا تلتزم بالقوانين ومعايير الملاحة الجوية؛ مبينا ان واشنطن مسؤولة عن اي حادث في المستقبل، من شأنه ان يهدد سلامة وارواح المدنيين خلال الرحلات الجوية، وعليها ان تتحمل التداعيات الناجمة عن ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية : اننا نحذر امريكا بشدة، ان تكف عن ممارساتها غير المبررة واللاقانونية قبل فوات الاوان، وان تكون على يقين بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تقف مكتوفة اليدين امام هذه التحركات.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" وزعمه من ان "استخدام القوة وحده يجدي نفعا مع ايران"، قال : ان الكيان الامريكي فقد سمعه وبصرة منذ فترة طويلة ويعحز عن الاستماع الى اراء خبرائه، وعليه فهو لا يستطيع مشاهدة الحقائق في ايران ايضا.

واردف : ان سياسة الضغوط القصوى بكافة معاييرها باءت بالفشل وبومبيو يواصل في اعطاء معلومات خاطئة الى الرئيس الامريكي، لانه مصمم على خداعه كما دأب على ذلك "جون بولتون" طوال العام الماضي.

وفي معرض رده على سؤال اخر بشأن برنامج الحزب الديمقراطي الامريكي للانتخابات الرئاسية القادمة، قال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترغب في متابعة الشؤون الداخلية والحزبية لامريكا، بل تنظر اليها، بعيدا عن الحزب الذي يتسلم الحكم في هذا البلد، بصفتها الدولة التي تحمل مسؤولية قبال العالم ويتعيّن عليها ان تفي بالتزاماتها وتتصرف كباقي الدول الاعضاء في المجتمع الدولي.

انتهى** ح ع