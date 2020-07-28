ربيعي : روسيا وايران لديهما مصالح وهواجس مشتركة

واشار ربيعي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، الى زيارة وزير الخارجية "محمد دواد ظريف" الاخيرة الى روسيا؛ مبينا انها جاءت في سياق التنسيقات حول مستقبل التعاون بين طهران وموسكو.

واضاف، انه في ضوء العداء غير المسبوق الذي نصبته الولايات المتحدة الامريكية ضد الشعبين الايراني والروسي، فإن تبادل الافكار والرؤى بين رئيسي البلدين يشكل امرا معهودا من اجل التسريع في متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف، ان زيارة السيد ظريف الى موسكو حاملا معه رسالة من الرئيس روحاني الى السيد بوتين، كانت خطوة دبلوماسية ناجحة على صعيد العلاقات الثنائية.

واوضح، ان هذه الزيارة اجريت في اطار هدفين رئيسيين، الاول يعود الى الجهود الامريكية الرامية لتمديد القيود التسليحية على الجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة التفاوض مع كبار المسؤولين الروس في هذا الخصوص، والثاني هو تمديد الاتفاقية الشاملة الموقعة منذ عشرين عاما بين طهران وموسكو.

يتبع ...** ح ع