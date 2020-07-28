٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83888378
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وزير الطرق: مشروع لتزفيت 3500 كم من الطرق القروية بالبلاد في غضون عام

وزير الطرق: مشروع لتزفيت 3500 كم من الطرق القروية بالبلاد في غضون عام

طهران / 29 تموز / يوليو /ارنا- اعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي عن مشروع لتزفيت 3500 كم من الطرق القروية بالبلاد في غضون عام.

وقال اسلامي في تصريح له الثلاثاء خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون مع منظمة التعبئة لمعالجة الحرمان في المناطق الاقل نموا في البلاد، ان وزارة الطرق واعمار المدن تتابع اجراءاتها في محورين بصورة متوازنة؛ احدهما تنمية وتطور الجمهورية الاسلامية الايرانية على المستويين الوطني والدولي والثاني هو تنفيذ المشاريع المتعلقة بمعالجة الحرمان في البلاد.

واضاف، لقد وظفنا جميع الطاقات الوطنية في المحورين وسنستمر بهما اكثر مما مضى، وفيما يتعلق بمعالجة الحرمان في قطاع السكن وتنمية واصلاح البنية التحتية فقد تم البدء بالتعاون مع تعبئة البناء وسنستمر به في اطار هذا الاتفاق.

واشار الى اعداد خارطة الطريق لتنمية المناطق الاقل نموا والطرق القروية ونوه الى تعبيد 2450 كم من الطرق القروية خلال العام الاخير وقال، اننا نسعى لمواصلة هذا النشاط بقوة اكبر في ظل تعاون تعبئة البناء والعمل على تعبيد وتزفيت 3500 كم من الطرق القروية حتى نهاية فترة الحكومة الحالية (بعد عام) في اطار الجهود المبذولة لتنمية المناطق القروية والريفية بالبلاد.

انتهى ** 2342   

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