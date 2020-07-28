مسؤول: محافظة خراسان الرضوية تجتذب 850 مستثمرا اجنبيا

وقال رسوليان في تصريح له الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاستشاري للعلاقات الاقتصادية الخارجية في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، ان لهذه المحافظة علاقات تجارية مع 95 دولة وان علاقات المحافظة خلال الاعوام العشرة الاخيرة كانت بصورة مباشرة مع 30 دولة منها.

واضاف، انه تم خلال العامين الاخيرين تنظيم اكثر من 20 معرضا تخصصيا وبالتشارك مع دول مختلفة في المقر الدائم للمعارض في مدينة مشهد.

واوضح بان محافظة خراسان الرضوية مشاركة في اكثر من 10 لجان اقتصادية مشتركة مع مختلف الدول كما ان لها علاقات مع 11 مدينة كبيرة في العالم وتجري غالبها من قبل بلدية المحافظة.

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