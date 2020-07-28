٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83888408
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مسؤول: محافظة خراسان الرضوية تجتذب 850 مستثمرا اجنبيا

مسؤول: محافظة خراسان الرضوية تجتذب 850 مستثمرا اجنبيا

مشهد / 29 تموز / يوليو / ارنا- اعلن مساعد محافظ خراسان الرضوية لتنسيق الشؤون الاقتصادية علي رسوليان بان المحافظة اجتذبت 850 مستثمرا اجنبيا وظفوا استثمارات لهم فيها.

وقال رسوليان في تصريح له الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الاستشاري للعلاقات الاقتصادية الخارجية في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، ان لهذه المحافظة علاقات تجارية مع 95 دولة وان علاقات المحافظة خلال الاعوام العشرة الاخيرة كانت بصورة مباشرة مع 30 دولة منها.

واضاف، انه تم خلال العامين الاخيرين تنظيم اكثر من 20 معرضا تخصصيا وبالتشارك مع دول مختلفة في المقر الدائم للمعارض في مدينة مشهد.

واوضح بان محافظة خراسان الرضوية مشاركة في اكثر من 10 لجان اقتصادية مشتركة مع مختلف الدول كما ان لها علاقات مع 11 مدينة كبيرة في العالم وتجري غالبها من قبل بلدية المحافظة.

انتهى ** 2342

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