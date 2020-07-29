مديرعام وكالة "ارنا": التطور الحاصل في جابهار مدعاة للفخر والاعتزاز

واضاف " محمدرضا نوروزبور" خلال لقائه رئيس منطقة جابهار الحرة "عبدالرحيم كردي" ان الانجازات الكبيرة والمبهرة التي تحققت في المنطقة خلال الاعوام القليلة الماضية وخاصة خلال الحكومة الحالية هي مدعاة للفخر والتقدير.

ووصف نوروز بور هذه المنطقة بالاستراتيجية ليس لايران فحسب بل للمنطقة باكملها لانها تلعب دورا مهما في ممر الترانزيت من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال، مؤكدا على ضرورة تنميتها واكمال المشاريع التي يتم تنفيذها لتأدية دورها بشكل افضل ومتكامل .

واوضح ان وكالة انباء الجمهورية الاسلامية من مهامها المشاركة في تنمية وتطوير مشاريع هذه المنطقة اعلاميا، معربا عن امله بالاستفادة من امكانيات منطقة جابهار الحرة بهذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين منطقة جابهار الحرة ووكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) .

من جانبه اشار رئيس المجلس الإداري لمنطقة جابهار الحرة 'عبد الرحيم كردي' ، الى أهم ميزات منطقة جابهار هي موقعها الجغرافي الاستراتيجي قربها من المياه الدولية وخطوط الملاحة البحرية الدولية؛ مما يجعلها ممرا يربط شرقي إيران بالمياه الحرة الى جانب توفر مختلف طرق المواصلات فيها بما في ذلك النقل الجوي والبري والبحري وسهولة الوصول من خلالها الى أسواق منطقة آسيا الوسطى والقوقاز وأفغانستان.

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