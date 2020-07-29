أربعون ألف طالب أجنبي يدرسون في الجامعات الإيرانية

واضاف عبد الحميد علي زاده: نحن نتنافس بفارق قليل حاليا مع دول منافسة لنا في استقطاب الطلبة الأجانب، وإذا تمكنا من تجاوز تركيا، فسوف نستعيد موقعنا الرئيسي في المنطقة.

واشار الى ان الجامعات الايرانية في منافسة وثيقة حاليا مع مصر والإمارات وماليزيا في جذب الطلاب الأجانب، ويجب علينا الحفاظ على هذه الظروف وتعزيزها.

وفيما يتعلق بطرق الدراسة للطلاب غير الإيرانيين في العام الدراسي القادم، قال علي زاده: سيتم قبول الطلاب الاجانب الذين يعرفون اللغة الفارسية وفقا للمعايير، وسيحتاج الطلاب الأجانب إلى تعلم اللغة الفارسية في مراكز تدريب اللغة الفارسية في الجامعات.

وتابع قائلا: أن قبول الطلاب الأجانب يتم بعد دخولهم الى إيران ومواصلة تحصيلهم وفقا للمعايير الصحية.

ويدرس حوالي 40 الف طالب أجنبي من 129 جنسية، في الجامعات الايرانية حاليا، وقد عاد بعضهم إلى بلادهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

انتهى** 2344