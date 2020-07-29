عجوز تسعينية ايرانية تتعافى من مرض كورونا

وقال رئيس جامعة جيرفت للعلوم الطبية ان سيدة بعمر 99 سنة من اهالي قضاء كهنوج التابع لمدينة جيرفت في محافظة كرمان الايرانية تعافت من مرض كورونا بعد ستة ايام قضتها في مستشفى بمدينة جيرفت .

واوضح الدكتور " اصغر مكارم " اليوم الاربعاء لمراسل ارنا ان العجوز الايرانية دخلت المستشفى وهي تعاني من ضيق في التنفس وكذلك مشاكل في الرئة حيث تم فحصها واخذ عينات من دمها واظهرت النتائج انها مصابة بفيروس كورونا واتخذت الاجراءات اللازمة وبعد مضى 6 ايام في المستشفى استطاعت السيدة الايرانية التعافي وهزمت فيروس كورونا .

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر يوم امس الثلاثاء 296 الفا و273 شخصا بعد تسجيل 2667 حالة جديدة للاصابة ، وبوفاة 235 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 16 الفا و147 شخصا. وان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 257 الفا و19 شخصا.

انتهى م م