سينمائيو العالم يقبلون على المشاركة في مهرجان أفلام المقاومة

وأعلنت الأمانة العامة للقسم الدولي في المهرجان الدولي السادس عشر لأفلام المقاومة، أن 460 فيلما من آسيا و 280 عملا من أمريكا الوسطى والجنوبية و 325 فيلما من أوروبا و 90 فيلما من إفريقيا، من مجموع الف و260 فيلما، تم التسجيل للمشاركة في أقسام مختلفة من هذا الحدث.

وكانت الهند بـ 248 عملا، وتركيا بـ 63 عملا، وإسبانيا بـ 30 عملا والبرازيل بـ 51 عملا وروسيا بـ 29 عملا، هي الدول الأكثر مشاركة في عدد النتاجات بالمهرجان، وقد سجلت الأعمال التي تلقتها الأمانة في أقسام المسابقة الرئيسية وقسم افلام "سيد شهداء المقاومة" و"المدافعين عن الصحة" (الجيش الابيض) و"رواية القلم" على التوالي.

ينتهي الموعد النهائي لاستلام الافلام المشاركة في القسم الدولي لمهرجان أفلام المقاومة السادس عشر يوم الخميس 20 أغسطس.

يقام المهرجان الدولي السادس عشر لأفلام المقاومة في فترتين منفصلتين، الأولى من 21 إلى 27 سبتمبر بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس في أقسام "المدافعون عن الصحة" و "مهرجان المهرجانات" واختيار قسم "صانعي أفلام التعبئة (الباسيج) من محافظات البلاد" ، والفترة الثانية من 21 إلى 27 نوفمبر في اقسام " سينما إيران والعالم" ، " سيد شهداء المقاومة" ، "رواية القلم" ، "النقد والبحث والتحليل" واختيار الفائزين من السينمائيين التعبويين" والتي تقام دوليا للمرة الأولى في جميع الأقسام.

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