تمارين حربية مشتركة بين القوات الجوفضائية والبحرية للحرس الثوري

وشمل اليوم الثاني من مناورات "الرسول الاعظم (ص)" الـ 14 تنفيذ مهام من الارض والفضاء والبحر على مواقع العدو المفترض.

وقامت القوة الجوفضائية من خلال استخدام تكتيكات ومعدات حديثة باستعراض جانب من قدراتها الواسعة في مواجهة التهديدات المعادية المفترضة.

ومن المنجزات المهمة للقوة الجوفضائية في هذه المرحلة من المناورات هي اطلاق ناجح لصواريخ باليستية من تحت الارض بصورة مستترة تماما كانجاز مهم يتحدى اجهزة الاستخبارات المعادية في اي مواجهة محتملة.

وفي المرحلة النهائية لهذه المناورات التي جرت في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز نفذت الطائرات المسيرة للقوة الجوفضائية هجوما استهدف جسر القيادة على نموذج لحاملة طائرات معادية.

كما قامت مقاتلات "سوخو-22" التابعة للحرس الثوري بضرب وتدمير الاهداف المحددة في جزر فارور بواسطة قذائف مجنحة.

ومن الفقرات الاخرى لهذه المناورات هو ضرب اهداف العدو المفترض التي تمت محاكاتها بصورة اصغر بكثير من احجامها الحقيقية بمختلف انواع القنابل الذكية.

وجرى خلال المناورات تمرين خوض الحرب من قبل القوة الجوفضائية والقوة البحرية للحرس الثوري معا عبر تشكيل منظومات القيادة والسيطرة المشتركة ومزج التكتيكات واساليب القتال، من اجل مباغتة العدو.

كما تم بنجاح تنفيذ عمليات صاروخية باطلاق صاروخي ارض-ارض من طراز "فاتح" و"هرمو" وصاروخ باليستي نحو الاهداف المرسومة وكذلك تنفيذ نيران الدفاع الجوي النقطي.

ونفذت الطائرات المسيرة من طرازات "شاهد 181" و"مهاجر" و"باور" هجمات ناجحة على اهداف العدو المفترض وتدميرها.

وشهد اليوم الثاني من المناورات عمليات اطلاق صواريخ "سطح-سطح" و"ساحل- بحر" واطلاق نيران مدفعية ثقيلة وكذلك عمليات زرع الالغام الهجومية لقطع خطوط المواصلات المعادية.

كما شهدت المناورات اطلاق نيران مختلف انواع البنادق الرشاشة وقذائف "آر بي جي" والاسلحة الخفيفة من قبل القوات القتالية الجهادية في الخطوط والحصون المحيطة بالجزر، لتستعرض مرة اخرى العزم الراسخ لقاطني الحدود الابطال في الدفاع عن حياض الوطن.

وقد انطلقت صباح يوم امس الثلاثاء، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز المرحلة النهائية لمناورات الرسول الاعظم (ص)" الـ 14 المشتركة للحرس الثوري والتي ستنتهي عصر اليوم الاربعاء.

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