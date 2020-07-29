إيران المنتج السابع عشر للزهور والنباتات في العالم

وبحسب تقرير الجمارك اليوم الأربعاء، قال "سيد روح الله لطيفي" أن إيران صدرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني الحالي، أكثر من الفين و356 طنا من الزهور والنباتات المختلفة بقيمة 5 ملايين و333 الفا و660 دولارا إلى 23 بلدا في العالم.

وقال ان العراق كان المشتري الرئيسي للزهور والنباتات الايرانية بشراء اكثر من الف و543 طنا من المنتجات بما يعادل مليونين و389 الفا و694 دولارا، مشيرا الى ان الوجهات الرئيسية والشركاء التجاريين لاستيراد الزهور والنباتات الإيرانية بالاضافة الى العراق، هي فيتنام التي استوردت اكثر من 15 طنا من الزهور والنباتات، كما استوردت هولندا أكثر من خمسة أطنان من الورود الحمراء، وأرمينيا 226 طنا من النباتات، .

وأشار لطيفي إلى أن جميع أنواع الأشجار والشجيرات ذات الثمار الصالحة للأكل وجميع أنواع النباتات وبراعم الزهور والزهور المجففة والورود الحمراء ، وأزهار الزينة الأخرى هي منتجات تصدير البلاد، وقال: فيما يتعلق باستيراد الزهور والنباتات في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تم استيراد أكثر من 28 طنا من الشجيرات والزهور والنباتات من ثلاث دول وهي تركيا وألمانيا وهولندا بقيمة 121 الفا و172 دولارا.

وذكر أن إيران تحتل المرتبة السابعة عشرة بين منتجي الزهور والنباتات في العالم والمرتبة 107 بين دول العالم المصدرة للزهور، موضحا بان ثلاثة مليارات زهرة من الزهور والنباتات تنتج سنويا في ايران، يتم تصدير 200 مليون منها فقط، 100 مليون منها من الزهور و 100 مليون هم نباتات منزلية ، والتي تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار.

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