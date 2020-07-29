استشهاد 140 من الكادر الطبي الايراني خلال مكافحة كورونا

واضاف فتاحي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كنفرانس من وزارة الصحة: ان عددا كبيرا من الكادر الطبي والعلاجي اصيبوا بفيروس كورونا حيث توزعت اصاباتهم على النحو التالي : 22 بالمائة من الممرضين و 20 بالمائة من أخصائيي الجراحة العامة و 8 بالمائة من أخصائيي الامراض الداخلية و 5 بالمائة من أخصائيي أمراض النساء والتوليد.

واضاف مساعد نقابة الاطباء :ان الكادر الصحي والعلاجي يقف في الخط الامامي من جبهة مكافحة كورونا وقدم الكثير من الشهداء في هذا الطريق حيث بلغ عدد من استشهد منهم اكثر من 140 شخص من افضل الاطباء والممرضين والكادر الصحي في ايران.

وناشد فتاحي الجميع الالتزام بالارشادات والتعليمات الصحية وذلك للعبور من المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

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