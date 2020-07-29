٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83889685
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استشهاد 140 من الكادر الطبي الايراني خلال مكافحة كورونا

استشهاد 140 من الكادر الطبي الايراني خلال مكافحة كورونا

طهران / 29 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلن مساعد نقابة الاطباء الايراني "علي فتاحي" عن استشهاد 140 من الكوادر الطبية والعلاجية في جميع انحاء ايران خلال مكافحتهم فيروس كورونا.

واضاف فتاحي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كنفرانس من وزارة الصحة: ان  عددا كبيرا من الكادر الطبي والعلاجي اصيبوا بفيروس كورونا حيث توزعت اصاباتهم على النحو التالي : 22 بالمائة من الممرضين و 20 بالمائة من أخصائيي الجراحة العامة و 8 بالمائة من أخصائيي الامراض الداخلية و 5 بالمائة من أخصائيي أمراض النساء والتوليد.

واضاف مساعد نقابة الاطباء :ان الكادر الصحي والعلاجي يقف في الخط الامامي من جبهة مكافحة كورونا وقدم الكثير من الشهداء في هذا الطريق حيث بلغ عدد من استشهد منهم اكثر من 140 شخص من افضل الاطباء والممرضين والكادر الصحي في ايران.

وناشد فتاحي الجميع الالتزام بالارشادات والتعليمات الصحية وذلك للعبور من المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

انتهى**م م**

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