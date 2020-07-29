قائد الثورة : الحج مناورة القوة بوجه المستكبرين

وقال سماحته في خطابه بالمناسبة : ان موسم الحج الذي لطالما كان من بواعث عزة وشموخ العالم الاسلامي، لكن هذا العام يشهد اسى وحزن المؤمنين ومشاعر الاشتياق والفراق لدى عشاق (بيت الله الحرام)؛ فالقلوب تشعر اليوم بالغربة على غربة الكعبة حيث دموع المسلمين وانينهم الذي امتزج بشعارات "لبيك اللهم لبيك...".

واكد اية الله الخامنئي، ان هذا الحرمان قصير الامد ولن يستديم بفضل الباري تعالى؛ بما يلزم علينا استخلاص العبر والاعتزاز دوما بهذه الفريضة الالهية العظمى وعدم الغفلة عنها؛ مردفا : ينبغي علينا في هذا العالم ان نلمس ونتمعن في عظمة وصلابة الامة الاسلامية المتمثلة في الحشود المؤمنة المكتضة بمختلف الطوائف داخل الحرمين الشريفين وقبور ائمة البقيع (عليهم السلام)، اكثر من اي وقت مضى.

يتبع ...** ح ع