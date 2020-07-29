موسوي: إيران بانتظار إجراءات ملموسة وبارزة من كوريا الجنوبية

و في إشارة إلى ادعاء وكالة أنباء يونهاب الكورية بشأن محادثة عبر الفيديو بين المسؤولين الإيرانيين والكوريين الجنوبيين حول شراء الأدوية والمعدات الطبية، اضاف عباس موسوي في تصريح لارنا اليوم الأربعاء: لقد سمعنا ما يكفي من الوعود من كوريا الجنوبية وبالتالي نحن ننتظر فقط إجراءات ملموسة وبارزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن لا أحد في إيران ينتظر شحنة بقيمة نصف مليون أو مليوني دولار، معربا عن أمله بان لاينسى الكوريون حجم الأموال الإيرانية في بنوكهم وانه لايوجد اي مانع قانوني للتجارة مع إيران.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب، فأن كوريا الجنوبية بحثت حول شراء الأدوية والمعدات الطبية مع المسؤولين الإيرانيين من خلال مؤتمر فيديو اليوم.

وبعد العراقيل التي وضعتها كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني للوصول إلى الأموال الإيرانية في البنوك الكورية، ذكرت وزارة الخارجية الايرانية في المشاورات الجارية مع الحكومة الكورية، أنه ليس هناك حظر ولا أساس قانوني يسوغ لهم القيام بذلك، وأن سلوك الجانب الكوري ينتهك مبادئ العلاقات الودية، والمعايير القانونية للتعاون بين الدول .

وقد شددت وزارة الخارجية على أن الوعود المتكررة من الجانب الكوري لحل القضية كانت غير مجدية، وأرسلت فقط شحنة صغيرة قيمتها نصف مليون دولار إلى إيران.

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