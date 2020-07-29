4027 مريضا إيرانيا في وضع حرج بسبب كورونا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2636 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 298 الفا و 909 حالة لغاية الان بينهم 4 الاف و27 مريضا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 259 الفا و116 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 196 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و 343 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و405 الاف و862 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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