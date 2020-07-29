الحرس الثوري يطلق لاول مرة في العالم صواريخ باليستية من اعماق الارض

وفي تصريحه على هامش اجراء المرحلة الختامية لمناورة الرسول الاعظم (ص)- 14 المشتركة، والتي انطلقت منذ امس الثلاثاء في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، اوضح العميد حاجي زادة ان هذه المناورة صاحبتها ابتكارات جديدة بما في ذلك اطلاق صواريخ باليستية لاول مرة في العالم من قبل قوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وتابع، ان الصواريخ الباليستية الجديدة تمكنت من دون منصات الاطلاق والمعدات المتعارف عليها ان تشق الارض التي كانت مخبأة فيها، وتتجه نحو الاهداف المحددة واصابتها بدقة عالية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت قائد قوة الجو – فضائية للحرس الثوري الى استخدام الحرس الثوري مقاتلات من طراز سوخوي 22 خلال مناورة الرسول الاعظم (ص)، واستهداف الاهداف المحددة من مسافات بعيدة وباستخدام الصواريخ المجنحة.

انتهى ** ح ع