قائد امني : ضبط ما يزيد عن 1,5 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح العميد قنبري : ان القوات المنتسبة الى دائرة العمليات الخاصة بشرطة مكافحة المخدرات في سيتسان وبلوجستان، تمكنت من خلال اجراءات استخبارية واسعة التوصل الى خيوط عملية تهريب مخدرات كبيرة بواسطة عصابة متمرسة في الاتجار بالمخدرات.

واضاف، ان فرق العمليات والاستخبارات بشرطة المحافظة فرضت المراقبة على تحركات هذه العصابة المسلحة، ومحاولة عناصرها يوم امس على نقل شحنة من المخدرات باستخدام 3 عربات في منطقة "جون اباد" بمدينة زاهدان (مركز المحافظة).

وتابع، ان الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الجانبين، وفي ضوء اطلاق النار الشديد من قبل القوات الامنية باسناد القوات الخاصة لدى شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان، ادت الى هلاك اثنين من عناصر العصابة واعتقال عنصرين اخرين، مضافا الى ضبط طن واحد و651 كغ من انواع المخدرات التي كانت في حوزتهم.

انتهى ** ح ع