مساعد وزير الصحة يؤكد إقامة مراسم يوم عرفة وعيد الأضحى وعيد الغدير في المناطق البيضاء فقط

وفي رسالة بعثها اليوم الأربعاء، الى مساعد رئيس لجنة الشؤون الأمنية والإجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حسين ذو الفقاري، أكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ضرورة تجنب إقامة مراسم يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى والغدير في المناطق الصفراء والبرتقالية والحمراء في البلاد من حيث إنتشار فيروس كورونا.

وشدد على أن إقامة هذه المراسم في المناطق البيضاء، يجب أن تكون في الهواء الطلق مع الألتزام بالتباعد الإجتماعي بمسافة 1.5 متر واستخدام الأقنعة وألا يتجاوز عدد المشاركين في هذه التجمعات الدينية أكثر من 50 شخصا.

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