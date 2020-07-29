قائد بحرية الحرس الثوري: لن نسمح للأعداء بإستغلال الخليج الفارسي

وعلى هامش المرحلة النهائية من مناورات الرسول الأعظم (ص)-14 المشتركة، اليوم الأربعاء، أضاف العميد تنكسيري، ان هذه المناورات أجريت وفقا للعبة الحرب والإستراتيجيات المتبعة في الخليج الفارسي ومنطقة جنوب البلاد ويتم من خلالها التدريب على أساليب توفير الأمن في الخليج الفارسي والتصدي للمخلين بالأمن.

وأشار تنكسيري الى السيناريوهات والإجراءات التي اتخذتها الوحدات البحرية في هذه المناورات مضيفا، أن هذا التمرين العسكري تضمن تصميم وتنفيذ خطة اطلاق الصواريخ على الأهداف المحددة، وقتال المروحيات المحلية، والطائرات البرمائية للقوة البحرية المصحوبة بالصواريخ الموجهة، وتنفيذ عمليات زرع الألغام البحرية الهجومية والدفاعية بهدف قطع خطوط مواصلات العدو، والدفاع الساحلي وتدمير السفن البرمائية والسفن الداعمة للعدو في لعبة الحرب بنجاح تام.

يتبع..أ م د