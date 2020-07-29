تخت روانجي: الاتفاق النووي ملحق بالقرار الاممي 2231

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء ردا على مزاعم الاميركيين بان الاتفاق النووي لا علاقة له بمنظمة الامم المتحدة: ان الولايات المتحدة تدعي عبر الدعاية الاعلامية المحمومة بان الاتفاق النووي ليس له اي مكانة قانونية في منظمة الامم المتحدة الا ان الاتفاق النووي ملحق باقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وهنالك مسؤوليات قانونية ملقاة على عاتق الولايات المتحدة لتنفيذ كليهما.

واضاف: ان المادة 2 من القرار 2231 تطلب من جميع الاعضاء دعم تنفيذ الاتفاق النووي الا ان اميركا تتنصل من مسؤوليتها.

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