٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83890268
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تخت روانجي: الاتفاق النووي ملحق بالقرار الاممي 2231

تخت روانجي: الاتفاق النووي ملحق بالقرار الاممي 2231

نيويورك / 30 تموز / يوليو /ارنا- صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي بان الاتفاق النووي ملحق بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء ردا على مزاعم الاميركيين بان الاتفاق النووي لا علاقة له بمنظمة الامم المتحدة: ان الولايات المتحدة تدعي عبر الدعاية الاعلامية المحمومة بان الاتفاق النووي ليس له اي مكانة قانونية في منظمة الامم المتحدة الا ان الاتفاق النووي ملحق باقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وهنالك مسؤوليات قانونية ملقاة على عاتق الولايات المتحدة لتنفيذ كليهما.

واضاف: ان المادة 2 من القرار 2231 تطلب من جميع الاعضاء دعم تنفيذ الاتفاق النووي الا ان اميركا تتنصل من مسؤوليتها.

انتهى ** 2342

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