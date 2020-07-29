الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وافغانستان قيد الاعداد

وقال امينيان في تصريح له الاربعاء خلال اجتماع المجلس الاستشاري للدبلوماسية الاقتصادية في محافظة خراسان الرضوية، انه تم البدء اخيرا بصياغة الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وافغانستان وجرى طرحها مع المسؤولين الافغان في اطار 5 لجان.

واضاف، ان التوافقات قد حصلت بين الطرفين في اطار 3 لجان وهي المياه والرعايا والثقافة فيما المفاوضات جارية بشان اللجنتين الاقتصادية –الترانزيتية والدفاعية-الامنية حيث نامل باعداد الوثيقة في غضون الشهرين القادمين.

واكد بان هذه الوثيقة ستكون اساسا لحل الكثير من القضايا بين البلدين واضاف، رغم كل المشاكل القائمة في افغانستان بسبب وجود طالبان والاميركيين فما زال 60 بالمائة من واردات افغانستان تجري من ايران كما ان الافغانيين يرغبون بمواصلة التعاون مع ايران.

واشار الى المجالات الكثيرة للاستثمار في افغانستان من قبل القطاع الخاص الايراني ومنها الزراعة العابرة للحدود والكهرباء والتعدين، واضاف، اننا بصدد اقامة معرض دائم للمنتوجات الايرانية في كابول.

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