وزير باكستاني يؤكد اهمية تطوير التعاون الزراعي بين بلاده وايران

وخلال لقائه السفير الايراني في اسلام آباد محمد علي حسيني الاربعاء، تم البحث حول العلاقات بين البلدين الجارين في مجالات الزراعة وتربية الماشية والدواجن والتعليم والابحاث.

من جانبه اشار السفير الايراني الى القدرات العالية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال المعدات والاجهزة الزراعية والصناعات المتعلقة بها، معلنا استعداد ايران لتوفير حاجات باكستان في هذا المجال.

كما اشار الى امكانيات الجمهورية الاسلامية في مجال المكائن والصناعات الزراعية، لافتا الى الاستعداد للتعاون مع باكستان في هذا المجال.

واشار حسيني الى هجوم الجراد الصحراوي وتهديده لدول المنطقة خاصة ايران وباكستان، داعيا الى استمرار التعاون الثنائي والاقليمي لمكافحة هذه الاخطار.

واكد على تطوير التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية والزيتون وقال، ان المشاركة الوثيقة بين البلدين في مجال الحجر الصحي ومكافحة الآفات الزراعية تحظى بالاهمية.

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