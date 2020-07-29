الاعلان قريبا عن التعليمات الخاصة باقامة مراسم العزاء الحسيني في شهر محرم

وقال رحماني فضلي في تصريح للصحفيين مساء الاربعاء على هامش اجتماع اللجنة الأمنية والاجتماعية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، انه جرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا بينها اقامة مراسم شهر محرم الحرام حيث دُعي خبراء مختلف الجهات التنفيذية والصحية والعلاجية الى اعداد التعليمات اللازمة.

ودعا وزير الداخلية لجعل شهر محرم مظهرا للانضباط والالتزام والمسؤولية والمعتقدات معا هذا العام، لافتا الى ان الالتزام بالتعليمات أمر لابد منه وقال ان التزام المواطنين بالتعليمات يعد اكبر ضمانة ويهدف الى صون وحماية ارواح المواطنين لذلك فقد طلبنا أن يتعاون جميع المعنيين بهذه القضية مع وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بفتح المدارس وواجب وزارة التربية والتعليم ، قال وزير الداخلية: بالنظر إلى قرب بدء الموسم الدراسي الجديد فقد تم عرض خطة في اللجنة تم على أساسها توقع ثلاثة سيناريوهات، السيناريو الأبيض وفيه تكون الامور طبيعية والسيناريو الأصفر والسيناريو الأحمر.

وأضاف رحماني فضلي اننا ركزنا خلال هذا الاجتماع على أن تستعد وزارة التربية لأسوأ سيناريو ، ولكن حيثما توجد ظروف بيضاء وصفراء ، سيتم العمل وفقا لتلك الظروف وتقرر تعزيز البنية التحتية الإلكترونية لاستخدام الفضاء الإلكتروني.

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