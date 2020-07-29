السفیر الايراني في صوفيا يلتقي مفتي مسلمي بلغاريا

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا الملحق الثقافي الايراني حميد رضا آزادي، اهدى السفير رسولي 500 نسخة من المصحف الشريف لمفتي المسلمين في بلغاريا، مهنئا لمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال السفير الايراني، اننا اليوم نمر بمرحلة حساسة في التاريخ حيث يعتزم الكيان الصهيوني واميركا تمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن" وضم اجزاء من الضفة الغربية للكيان اللقيط في سياق قضم المزيد من اراضي المسلمين ولكن بفضل الباري تعالى ووعده وجهاد المسلمين سوف لن يُسمح بحدوث هذا الامر ومن واجبنا جميعا في هذه الظروف ايصال صوت الشعب الفلسطيني المظلوم الى اسماع العالم.

واشار الى اعتراف اميركا الصريح بتاسيس داعش وتمويله بمختلف الامكانيات من قبل بعض الدول واضاف، ان هدفهم الاساس هو رسم صورة عنيفة عن الاسلام وبث الكراهية تجاه الاسلام ووضع المسلمين في مواجهة بعضهم البعض.

واضاف، انهم يهدفون لجعل الشيعة في مواجهة السنة ومن ثم العرب في مواجهة ايران وبث التخويف من ايران بغية حرف انظار المسلمين عن الكيان الصهيوني نحو ايران والهاء المسلمين بقضاياهم الداخلية.

واعرب عن الاسف لان مسؤولي بعض الدول الاسلامية يعتبرون ايران بانها العدو الاول وليست اسرائيل، واعتبر فلسفة الحج بانها تهدف في الواقع لتعزيز الوحدة والتضامن بين المسلمين لمواجهة مؤامرات الاعداء واضاف، ان من الواجب علينا جميعا التوعية وبذل الجهود من قبل جميع المسلمين للكشف عن هذه المؤامرات واحباطها بعون الباري تعالى.

من جانبه هنأ المفتي العام للمسلمين في بلغاريا لمناسبة عيد الاضحى المبارك واكد الامور المطروحة من قبل السفير الايراني ووجه الشكر والتقدير للسفارة الايرانية لاهدائها 500 نسخة من المصحف الشريف واعلن بانه سيتم توزيعها على اليافعين من مسلمي بلغاريا الذين يمضون دورات في تعلم القرآن الكريم.

انتهى ** 2342