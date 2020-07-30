قائد الثورة الاسلامية يتحدث غدا الى الشعب بمناسبة عيد الاضحى المبارك

وتبث كلمة سماحة القائد عبر شبكات التلفزة الايرانية وموقع القائد KHAMENEI.IR وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت طهران (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش ).
انتهى** 2344
طهران/ 30 تموز/ يوليو/ ارنا - يوجه قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي خطابا مباشرا عبر الشاشة الى الشعب الايراني غدا الجمعة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
وتبث كلمة سماحة القائد عبر شبكات التلفزة الايرانية وموقع القائد KHAMENEI.IR وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت طهران (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش ).
انتهى** 2344
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