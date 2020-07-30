عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 16 الفا و569 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2621 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 301 الفا و 530 حالة لغاية الان بينهم 4041 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 261 الفا و200 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 226 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 16 الفا و569 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و431 الفا و 804 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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