ضبط أكثر من طن من المخدرات في جنوب شرق ايران

واضاف العميد ملاشاهي، في تصريح لارنا اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود في ميرجاوه تمكنت من رصد مهربين كانوا يحاولون تهريب شحنة مخدرات من ميرجاوه الى داخل البلاد، وضبط طن و105 كيلوغراما من انواع المخدرات التي كانت بحوزتهم.

وتابع، أن المخدرات المضبوطة شملت 796 كغم من الأفيون و 131 كغم من الحشيش، و173 كغم من الكريستال، وخمس كيلوغرامات من المورفين .

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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