قالیباف یهنئ رؤساء البرلمانات الإسلامیة بمناسبة عید الاضحی المبارک

وفي رسالة بعثها اليوم الى رؤساء البرلمانات بهذه المناسبة أكد قاليباف أن الحج الابراهيمي الذي هو هدية الهية كان دائما مظهر الوحدة والتلاحم والانسجام بين المسلمين ، وان برلمانات الدول الاسلامية باعتبارها مؤسسات شعبية لها دور بارز في تحقيق الوحدة والانسجام في العالم الاسلامي.

وذكَر قاليباف بأن الكيان الصهيوني يستغل ظروف انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا ويعمل كل ما بوسعه لضم اجزاء من ارض فلسطين التاريخية في الضفة الغربية ، وبالتالي يكون من الضروري اكثر من اي وقت مضى أن ندعم الحقوق الفلسطينية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة.

وتابع قائلا : انني اغتنم هذه الفرصة لأعلن استعداد مجلس الشورى الاسلامي لتعزيز التشاور والتعاون الشامل بين الدول الاسلامية ، داعيا لكم بدوام الموفقية ايها البرلمانيون وللامة الاسلامية بالعزة والكرامة.

انتهى** 2344