إنتاج أكثر من 132 ألف مركبة في غضون أربعة اشهر

وبحسب إحصائيات موقع كدال، تم خلال هذه الفترة إنتاج 96 ألفا و 479 سيارة من طراز بيجو و 11 ألف 432 سيارة من طراز سمند و 3 آلاف 181 سيارة من طراز رانا و 18 ألفا و 112 سيارة من طراز دنا في هذه الشركة.

وفي قسم المونتاج تم تجميع 158 سيارة من طراز بيجو 2008 و الف و525 سيارة من طراز هايما و 94 سيارة من طراز فنغ اتش. سی. كراس في الشركة.

وفي فئة الشاحنات الصغيرة وغيرها من المركبات، تم إنتاج الف و345 مركبة من قبل شركة "ايران خودرو" لصناعة السيارات.

وخلال الفترة من 21 يونيو الى 22 يوليو الجاري تم تصنيع نحو 35 الفا و834 مركبة من قبل الشركة.

انتهى** 2344