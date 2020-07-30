٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83891096
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السفير الايراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

السفير الايراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

طهران/ 30 تموز/ يوليو/ ارنا - أكد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان "محمد جلال فيروزنيا" خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسن دياب، استعداد ايران لتطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات .

 واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الخميس، السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، في حضور مستشار رئيس الحكومة اللبنانية خضر طالب.

وقال السفير الإيراني خلال الاجتماع: نحن نقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا في هذه الظروف، ونؤكد دعمنا الكامل للبنان في مواجهة التهديدات والعدوان من قبل الكيان الصهيوني.

من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، في معرض شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤيدة للبنان: إن تطوير العلاقات بين إيران ولبنان مدرج على جدول أعمالنا.

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