روحاني : إيران لاتضع أي قيود لتنمية علاقاتها مع قطر

وفي الاتصال الذي جرى اليوم الخميس بارك الرئيس روحاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري حلول عيد الاضحى المبارك ، معربا عن الأمل في ان يكون هذا العيد مناسبة مباركة لجميع مسلمي العالم.

وأعتبر روحاني ان العلاقات بين الجارتين القديمتين ايران وقطر هي علاقات ايجابية، موضحا بأن إيران لاتضع أي قيود لتنمية علاقات التعاون مع قطر كدولة صديقة.

واعرب روحاني عن أمله في أن تُسفر جهود مسؤولي البلدين في اطار اللجنة الاقتصادية المشتركة عن تنمية التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية ، وأن يشهد المستقبل القريب مع تحسن الظروف اللقاء المباشر بين مسؤولي البلدين.

وفي اشارته الى ضرورة تنمية العلاقات بين ايران وقطر في ظل الظروف الحساسة للمنطقة ، قال روحاني أن أمن المنطقة واستقرارها لايتحقق الا في اطار التعاون الأقليمي.

من جهته تبادل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني والتبريكات مع الرئيس روحاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لايران حكومة وشعبا وللشعوب الاسلامية كل الخير والبركة.

كما أكد أمير قطر على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة ، مشيرا الى ان تعزيز العلاقات مع إيران يحظى بالاهمية دائما لدى قطر ، معربا عن الأمل في تجاوز جميع الصعوبات والمشاكل وتحقيق خطوات كبيرة في تنمية العلاقات الشاملة بين الجانبين أكثر فأكثر.

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